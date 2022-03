Influencers que vivem em Goiás recebem valores altíssimos para aparecer em festas e fazer posts em redes sociais

Não é segredo para ninguém que Goiás é um celeiro de artistas. É daqui do estado que saem diversos cantores sertanejos que fazem sucesso em todo o país.

Entretanto, outras figuras fora do mundo da música também são oriundas ou então radicadas no estado e se destacam no cenário nacional: os influenciadores digitais.

Se em 2013 a profissão era considerada rara, hoje, além de ter se popularizado, serve também para enriquecer as contas bancárias daqueles que souberam utilizar as plataformas.

Os influenciadores tornaram as redes sociais um instrumento de trabalho e começaram a ganhar dinheiro a partir delas.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com 6 influencers que moram em Goiás e estão entre os mais bem pagos do Brasil.

1. Virgínia Fonseca



Virgínia Fonseca é, sem dúvida, uma das influenciadoras digitais mais comentadas no momento. Com mais de 35 milhões de seguidores nas redes sociais, a artista tem superado famosos que estão há tempos no estrelato.

Morando atualmente em Goiânia juntamente com o marido, Zé Felipe, engana-se quem pensa que ela sai de casa por pouca coisa.

De acordo a jornalista Fábia Oliveira, a artista chega a cobrar RS 200 mil por uma presença vip, não sendo negociável.

Além de eventos, ela também chega a cobrar pelo menos R$ 30 mil por uma sequência de três stories no Instagram.

2. Andressa Suita

Andressa Suita é uma das figuras goianas que também se destaca no ramo digital. Natural de Quirinópolis, no Sudoeste de Goiás, a esposa de Gusttavo Lima não deixa barato e chama atenção pelos valores de campanha.

Segundo a coluna do Léo Dias, a artista chega a cobrar cerca de R$ 25 mil por propagandas. Quando se trata de presença vip, a influenciadora pede um valor de R$ 35 mil para a participação no evento.

No entanto, nas exigências, Andressa descarta bastantes oportunidades e opta por não fazer propagandas que se afastam muito dos filhos e que caiam nos dias de folga do marido.

3 – Rafa Kalimann

Outra figura que também recebe cachês bastante ‘avantajados’ é Rafa Kalimann. Mesmo passando a maior parte do tempo entre Rio e São Paulo, a ex-BBB possui uma casa em Goiânia e viveu durante anos por aqui, principalmente enquanto era casada com o cantor Rodolffo.

A artista é uma das influenciadoras mais bem pagas da internet, título esse que não foi dado à toa. Para se ter uma ideia, Rafa chega a cobrar cerca de R$ 25 mil por post.

Ela ainda conta com parcerias que pagam um pouco mais dependendo do pacote fechado. Segundo o Extra, só entre julho e agosto de 2020, ela promoveu dez marcas diferentes, chegando a faturar cerca de R$ 500 mil.

Atualmente, a artista possui mais de 22 milhões de seguidores no Instagram e é a nova apresentadora da rede BBB.

4 – Bill Araújo

Arcrebiano, mais conhecido como Bill Araújo, mora em Goiânia e entra também na lista como um dos cachês mais altos no ramo da influência digital.

Desde a saída do BBB 21, o modelo está faturando alto com as redes sociais e já atendeu marcas como Americanas, Eno, XP Investimentos e Hoteis.com.

Atualmente, o valor para divulgação de uma postagem no Instagram do artista está em R$ 15 mil.

Arcrebiano foi o segundo eliminado da edição de 2021 do Big Brother Brasil e recebeu 64,89% dos votos ao enfrentar Juliette e Gilberto.

5 – Munik Nunes

Quase 06 anos após vencer o BBB 16, Munik Nunes ainda continua dona de uma conta bancária milionária. Em entrevista ao Splash, a goianiense afirmou que já multiplicou o valor do prêmio que recebeu no reality show.

Tudo isso devido as publicações nas redes sociais. Só para divulgar um produto em um post do Instagram, a influencer cobra um valor de R$ 7 mil.

Ao Uol, a artista revelou que já atingiu uma renda mensal de R$ 100 mil.

“Hoje eu tiro por volta de R$ 100 mil por mês. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas contribui bastante”, afirmou.

6 – Hariany Almeida

Natural de Senador Canedo, a ex-BBB faz sucesso nas redes sociais. Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora foi uma das participantes mais populares do reality show em 2019.

Mesmo não sendo vencedora da edição, Hariany tem um faturamento alto fora das ‘telinhas’. Expulsa da casa por ter empurrado outra participante, a loira chega a cobrar R$ 5 mil para divulgar uma marca em um post e R$ 25 mil por uma presença vip de apenas duas horas em um evento.

Já para fazer o famoso publipost nos stories, a artista chega a cobrar na faixa de R$ 4 mil por uma sequência de três vídeos.