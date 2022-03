Portal 6 estreia série de entrevistas em formato podcast com músicos da cena de Goiânia

A partir desta quarta-feira (23), os leitores que acompanham o Portal 6 poderão conferir em áudio o podcast Studio 6.

A cada duas semanas, será apresentada uma entrevista com diferentes artistas da cena musical de Goiânia, contando as vivências e experiências no cenário local.

O produto é produzido e apresentado por Augusto Araújo, com veiculação no Spotify do Portal 6.

O primeiro episódio conta com a participação da cantora Renata Servato, vocalista da banda Synx.

Durante a conversa, a artista revelou, por exemplo que existem diversas inspirações e influências musicais diferentes que influenciam as músicas tocadas pela banda.

Confira a seguir: