Beijar na boca é uma das atividades mais comuns em nossa sociedade. Desde a adolescência até atingir a melhor idade, não existe prazo para o encontro dos lábios.

Contudo, pode ser que nesse momento, você esteja sentindo que precisa de um pouco mais de “atividade” na sua vida, mas não está interpretando bem os sinais.

Sendo assim, fizemos uma lista com alguns indicativos e motivos para que você para o que está fazendo e saia na rua atrás de alguém para trocar uma experiência. Confira:

6 sinais que revelam que você está precisando beijar na boca imediatamente

1 – Ansiedade

Anda se sentindo estressado e ansioso com a rotina de trabalho ou de estudos? Dá um beijinho que passa!

Claro, não é como se todos os problema do mundo fossem sumir com um simples beijo. Mas o gesto pode dar uma aliviada na tensão do cotidiano.

Assim, dar um beijinho de vez em quando pode acabar fazendo bem para sua saúde mental. Portanto, se surgir a oportunidade com alguém interessante, não perca tempo!

2 – “Abstinência”

Algumas pessoas podem falar que é “carência”, dentre outros termos para definir esse sentimento. Mas é fato, beijar é algo que acaba deixando a pessoa viciada. De verdade!

Isso se deve ao fato de que nosso sistema nervoso se sente estimulado a continuar buscando atividades que nos proporcionam prazer, gerando assim uma sensação de bem-estar.

Portanto, se o encontro de lábios estiver te fazendo bem, o seu cérebro vai seguir atrás de mais beijinhos para se sentir recompensado.

3 – Beijar faz bem para a saúde

Não é apenas uma forma de falar. Diversos estudos indicam que beijar pode fazer um bem danado para sua saúde e bem-estar.

Além da questão de aliviar estresse, o gesto movimenta um total de 29 músculos no seu corpo, o que acaba sendo também uma forma de exercício físico.

Além disso, com o coração batendo mais forte, o sangue acelera no corpo, melhorando a oxigenação e prevenindo problemas cardiovasculares.

Por fim, durante o beijo, nosso corpo produz uma substância chamada histamina, que é a responsável pelo alívio de coriza, espirros e secreções (reações alérgicas em geral).

4- Melhora seu sorriso

Por ser uma atividade prazerosa, beijar naturalmente deixa a pessoa mais sorridente. Contudo, o encontro dos lábios pode fazer muito bem para a sua saúde bucal.

Isso porque o gesto estimula a produção de saliva, que pode limpar as bactérias nocivas presentes na boca. De bônus, ela ainda reduz o acúmulo de placas bacterianas, diminuindo a possibilidade de cáries.

5 – Atração física

Tem aquela pessoa que quando você olha dá uma vontade imensa de beijar? Então é sinal que você está precisando beijar na boca imediatamente!

Lógico, o sentimento tem que ser recíproco. Não adianta querer forçar algo que tem que acontecer naturalmente. Além de ser extremamente rude, pode gerar até consequências penais.

Portanto, fique de olho no seu crush e se você reparar em indícios que ele quer te beijar, não custa nada investir.

6 – Intimidade

Por fim, essa vai para aquelas pessoas que já estão em algum tipo de relacionamento. Afinal de contas, beijar pode acabar sendo um gesto muito íntimo e significativo para um casal.

Isso porque o encontro das bocas pode ser também uma forma de demonstrar carinho e afeto pela pessoa amada. Portanto, lembre-se sempre de dar uma bitoca no seu par, reforçando o seu sentimento!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!