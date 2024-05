A série da Netflix que está deixando muitas pessoas com medo depois de assistir

Essa produção, que pelo título parece uma comédia, tem deixado os espectadores chocados

Ruan Monyel - 08 de maio de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Em meio a uma enxurrada de produções audiovisuais – estreando quase diariamente -, há uma série da Netflix que chamou atenção do público e da crítica especializada.

Nos últimos dias, essa produção tem sido o centro das atenções, não apenas pela sua narrativa instigante, mas também por ter sido baseada em fatos reais.

Essa minissérie, que pelo título parece uma comédia boba, tem deixado os espectadores com medo e ainda mais receosos após cada episódio.

Quando está se relacionando com alguém, alguma vez, já se perguntou o quanto a pessoa pode ficar obcecada por você? Parece um questionamento maluco, mas depois de assistir a essa série, isso vai fazer total sentido.

A minissérie “Bebê Rena”, embora pareça ficção, é baseada no caso real vivido pelo comediante Richard Gadd, que escreveu e atuou na produção.

A narrativa acompanha Donny, um fracassado aspirante da comédia que trabalha em um bar e mora com a mãe da ex-namorada.

Certo dia, no bar, uma mulher emocionalmente abalada e aparentemente inofensiva chama a atenção de Donny, que decide oferecer um chá como cortesia.

Porém, esse gesto de empatia, se torna a experiência mais horrível e sufocante da vida do comediante.

A mulher chamada Martha, interpretada pela Jessica Gunning, já foi acusada por assédio e passa a perseguir Donny incansavelmente em sua casa, trabalho e até mesmo em suas apresentações.

Além de mandar centenas de e-mails diariamente para o rapaz, que luta entre a raiva e a empatia que sente por ela.

A série da Netflix consegue trazer um misto de sensações e sentimentos no telespectador, com cenas de embrulhar o estômago envolvendo traumas do personagem, mas também momentos capazes de nos emocionar.

“Bebê Rena” contém apenas 7 episódios, que variam de 25 a 45 minutos de duração, mas que vão te marcar para a vida toda. Confira o trailer:

Aviso: a produção contém cenas de abuso sexual e assédio, podendo despertar gatilhos emocionais nos telespectadores. Caso já tenha passado ou esteja passando por uma situação parecida, busque a ajuda de profissionais.

