Descobriu que estava grávida no parto e deu à luz a bebê de 5kg

Uma jovem, de 26 anos, precisou correr à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no estado de Mato Grosso do Sul, após sentir fortes dores e acreditar estar com pedras nos rins.

O caso aconteceu na última quarta-feira (23). Ela nem imaginava que, na verdade, estava prestes a dar à luz a uma criança de 4,920kg, inusitadamente.

Nathália Silva do Nascimento contou ao G1 que não poderia nem sonhar que estava grávida, pois sempre emendou cartelas de anticoncepcional e não havia sentido dores e enjôos.

Ela também pontuou que, como estava tendo uma péssima alimentação, acreditou que o ganho de peso teria relação com as calorias ingeridas e não com um bebê no ventre.

“As enfermeiras falavam: ‘que isso, ela não está com pedra nos rins, ela está grávida’. As dores estavam bem frequentes, já tive pedra nos rins e as pessoas falam que elas [pedra nos rins] voltam”, contou.

A jovem ainda mencionou que já teve outra gestação e foi totalmente diferente. Revelou que sentiu dores, desconfortos, mudanças visíveis no corpo, por isso desacreditou do diagnóstico.

Mas, apesar do susto, ela acabou sendo muito acolhida pela família e ficou muito feliz pela ‘vitória’. A partir daí veio a escolha para o nome da pequena.

“Depois do susto imenso, não poderia ser diferente. As pessoas me perguntavam o nome e eu não poderia dar um nome diferente para a minha filha, então escolhi Vitória”, explica a mãe.

“Conversei com assistente social e psicóloga, estou me sentindo mais segura. Estou bem aliviada”, desabafou.

Agora, sem tempo para organizar o enxoval, Nathalia pede ajuda com contribuições. O telefone para contato é (67) 98411-6373, que também é a chave PIX da jovem.