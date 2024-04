6 vontades que um homem casado tem, mas fica com vergonha de dizer

Negam até a morte sobre o que sentem, mas a gente sabe bem quais são elas e vamos te contar nessa matéria

Magno Oliver - 26 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Leeloo Thefirst/Pexels)

Existem algumas vontades secretas que todo homem casado tem, mas não tem coragem – por nada no mundo – de dizer para alguém.

Sabemos que cada indivíduo tem a sua vontade e desejo próprio em uma relação. No entanto, o homem casado possui algumas em específico e não as conta para ninguém. E os motivos são vários.

Pensando nisso, conversamos com alguns casados anônimos e separamos para você uma listinha com algumas vontades que eles têm e não assumem.

1. Tempo de qualidade com ele mesmo

O tempo de qualidade é o senhor de tudo, principalmente na vida e em um relacionamento. Assim, muito cara casado deseja momentos de solidão com ele mesmo para recarregar as energias, curtir a própria companhia, mas nem sempre expressa essa necessidade. Existe uma vontade de ter momentos mais a só e não tem coragem para falar abertamente sobre isso.

2. Coisas diferentes na vida sexual

Todo mundo gosta de uma variada, uma novidade, se satisfazer e realizar desejos e fantasias. É normal do ser humano. Alguns anseiam por novas experiências íntimas diferentes, inovadoras e tal, porém, por medo de julgamentos, podem hesitar em compartilhar essas vontades. Outros contam que sentem a vontade de uma nova experiência sexual, porém por respeito à pessoa com quem estão não o fazem, pois o amor a ela é maior que uma simples loucura carnal.

3. Não ser visto como fraco por expressar suas emoções

O homem casado tem uma forte carência e necessidade de se sentir reconhecido, valorizado e de conseguir expressar suas emoções. Em muitos lares, eles são ensinados a reprimirem suas emoções para manter uma imagem de força, controle e virilidade. Muitos têm uma vontade oculta de poder expressar as coisas que mais sentem sem julgamentos ou ridicularizações. Mas acabam sendo vítimas do machismo cultural ao qual foram educados e crescidos com tais ensinamentos viris.

4. Poder se dedicar a seus hobbies sem julgamentos

Apesar da rotina puxada e cansativa de trabalho e cuidado com a família, o homem casado também tem muita vontade de ir atrás de seus interesses e ir em busca de atividades que estão fora da sua rotina familiar. Assim, estamos falando de viagens, novos esportes, hobbies, academia, crossfit, pintura, deixados de lado por conta da vida adulta e impossibilidades pessoais.

5. Ter mais autonomia financeira

Alguns homens compromissados desejam momentos de autonomia financeira, mas hesitam em admitir quando se sentem sobrecarregados com as obrigações que precisam cumprir. Eles sentem vontade de ter mais liberdade em relação a investimentos, gastos pessoais ou planejamento para o futuro, de forma tranquila e sem a necessidade de ter que ficar justificando cada escolha.

6. Mais momentos ao lado dos de verdade

Por fim, o anseio por momentos mais juntos dos amigos existe, mas a hesitação em expressar isso pode surgir do medo de preocupar a pessoa que eles amam. Sair para um boteco, um dia de futebol, uma tarde com os parças na barbearia, eles só querem ocasiões mais livres para curtirem os amigos que tanto amam.

