Está preso o homem que teve surto de ciúmes e esfaqueou amigo da namorada

Após tentar matar o amigo da namorada por ciúmes, um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (23), em Caldas Novas, município localizado na região Sul de Goiás.

De acordo com a corporação, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 06 de fevereiro, em Itumbiara, quando o suspeito, a companheira e um amigo dela haviam saído juntos para tomar uma cerveja.

Em um determinado momento, já estando bebâdos, o homem começou a sentir ciúmes e acabou iniciando uma discussão com o outro.

O que era apenas uma briga evoluiu para o crime quando o namorado furioso pegou um objeto de ferro enferrujado e desferiu golpes no amigo da namorada.

Cenas registradas por câmeras de segurança foram essenciais para ajudar na investigação do crime e mostram a vítima já toda suja de sangue e o homem a atingindo com novos golpes no pescoço.

As imagens ainda registraram o momento em que, já sem forças para se manter em pé devido aos ferimentos, o homem cai no chão.

A vítima precisou passar por uma cirurgia e já está recuperada. Após ser preso, o suspeito foi encaminhado para Unidade Prisional e está à disposição da Justiça.