Moradores de Goiânia ficam surpresos com preço de marmitas em restaurante e o que vem em cada uma delas

Comparação entre marmitas Lula e Bolsonaro rendeu milhares de visualizações

Da Redação - 02 de julho de 2025

Faixa definiu valores para marmitex em restaurante. (Foto: Reprodução/TikTok)

Um restaurante de Goiânia tem chamado a atenção dos moradores com uma proposta, no mínimo, curiosa.

Na porta do estabelecimento, localizado no Setor Campinas, uma faixa exibe duas opções de marmita: a marmita Lula, por R$ 15, e a marmita Bolsonaro, por R$ 20.

Mas afinal, qual a diferença entre elas?

Um influenciador gravou um vídeo no local, conversando com o dono do restaurante, que abriu as duas embalagens para mostrar o conteúdo.

Ao contrário da marmita Lula, a marmita Bolsonaro vem mais recheada — especialmente no quesito carne.

O vídeo viralizou nas redes sociais e tem gerado comentários de surpresa, comparações bem-humoradas e debates sobre o “conteúdo político” das marmitas.

