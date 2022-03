Fotógrafo relata dificuldades para socorrer turista morto no Buraco Azul (CE)

(FOLHAPRESS) – O fotógrafo Gleison Silva, que acompanhava o técnico em manutenção Uilgner Rodrigues, 30, no passeio ao Buraco Azul, atração no povoado Caiçara, distrito de Cruz, no litoral do Ceará, disse que o turista demorou para ser socorrido e chegou a ser levado para duas unidades de saúde após se afogar no lago.

Uilgner morreu na segunda-feira (21) à tarde, após mergulhar. A atração turística surgiu em 2019 a partir de um buraco cavado para retirada de areia para obras na região. O buraco encheu de água no período chuvoso e a cor passou a chamar a atenção dos turistas.

Silva, contratado pelo turista e pela namorada, Bianca Carvalho, para sessões de fotos durante a viagem do casal, relatou nas redes sociais como foi o afogamento e a tentativa de socorro. A vítima era de Guarujá, no litoral de São Paulo.

Segundo ele, o casal já havia feito uma sessão de fotos no dia anterior, no litoral oeste do Ceará. “Eles se divertiram demais, estavam brincando, sorrindo”, disse.

Na segunda, os três foram ao Buraco Azul e o casal fez trocas de roupas para as fotos. Uilgner, segundo o fotógrafo, queria terminar logo para aproveitar o lugar. “Ele falou que queria nadar”, relatou. Disse que sabia nadar e teria sido alertado sobre a profundidade do lago.

A namorada percebeu que ele pediu socorro quando estava no meio do lago. Os salva-vidas do local, turistas e o fotógrafo tentaram ajudar, mas tiveram dificuldades. “O salva-vidas jogou uma boia, mas ele estava afogando, gritando por socorro, não tinha a reação de pegar a boia”.

Uilgner afundou, começou a chover forte e, segundo Silva, ficou mais difícil socorrê-lo, porque a água ficou turva e não dava para enxergar nada. De acordo com ele, o turista foi encontrado entre dez e 15 minutos após afundar, foi levado para o deck e houve tentativas de fazer massagem cardíaca.

“O socorro não estava chegando, estava demorando muito”, disse. Os turistas pressionaram o piloto do helicóptero turístico do local para levar a vítima para um pronto-socorro, o que ocorreu após alguns minutos.

O fotógrafo disse que foi de buggy para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jericoacara, vila turística vizinha ao Buraco Azul, e chegou antes do helicóptero. Ao perguntar o motivo disso, foi informado que houve uma primeira tentativa de atendimento, sem sucesso, em um posto de saúde da praia de Preá, também em Cruz.

Ao lado da namorada de Uilgner, o fotógrafo recebeu pouco depois a informação sobre a morte do turista.

“Demorou demais. Foi tudo muito demorado”, afirmou, sobre o atendimento. “Recebemos a pior notícia”.

O ator Bruno Miranda, intérprete do personagem Borat no programa Amor & Sexo (Globo), e a blogueira Bebel, de Jericoacoara, relataram a precariedade para atendimentos emergenciais no local e apontaram a falta de equipamentos de mergulho, ambulância e equipe médica.

Em nota, a Prefeitura de Cruz afirmou que o Buraco Azul é um empreendimento turístico privado que possui alvarás de funcionamento e sanitário. Segundo a prefeitura, o afogamento do turista de Guarujá foi o primeiro acidente fatal no local.

“Lamentamos profundamente a perda da vida humana em razão do citado acidente, apresentando aos familiares da vítima nossas mais sinceras condolências”, diz a nota.

O Buraco Azul Caiçara, restaurante frequentado por turistas que visitam o lago, lamentou a morte do técnico em manutenção e informou que ele foi socorrido pela equipe de segurança aquática do local. Em nota, a direção do estabelecimento informou que a empresa que vende passeios de helicóptero na atração turística não tem nenhuma ligação com a administração do restaurante, que ficará fechado nos próximos dias.

A empresa Jeri Voos Panorâmicos informou que não tem autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação) para realizar transporte aeromédico e que seus helicópteros não possuem os equipamentos necessários para esse tipo de serviço.

O afogamento é investigado pela Polícia Civil do Ceará.