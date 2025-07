JBS promove estudo inédito e revela o que Geração Z espera do mercado de trabalho

Pesquisa avaliou mais de 32 mil colaboradores em diferentes níveis herárquicos

Gabriella Pinheiro - 15 de julho de 2025

Jovens se reunindo em uma praça. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Se as demandas por salários vantajosos e benefícios eram os principais critérios avaliados pelas geração Y na hora de conquistar um emprego, a geração Z, por outro lado, prioriza oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional ao escolher uma empresa para trabalhar.

Um estudo promovido pela empresa JBS, realizado durante o mês de março de 2025, avaliou 32.063 jovens — colaboradores da rede em todo o Brasil e em diferentes níveis hierárquicos — para entender o que esperam do mercado de trabalho. Todos responderam a um questionário com 22 perguntas, que abordaram quatro temas: valores e objetivos; relacionamentos e comunicação no trabalho; ambiente de trabalho e motivação; e propósito e impacto.

O resultado apontou que cerca de 6 em cada 10 pessoas com idades entre 15 e 30 anos preferem vagas que permitam evolução profissional. O dado, inclusive, supera com ampla margem o critério “salário e benefícios”, evidenciando que a geração Z busca ambientes que invistam no futuro profissional.

De acordo com o diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil, Fernando Meller, para os entrevistados, a valorização e o reconhecimento profissional estão atrelados ao crescimento e à oferta de oportunidades de aprendizado e recompensas.

“A pesquisa ‘Jovens JBS’ nos trouxe informações valiosas, ampliando nosso entendimento sobre seus comportamentos, expectativas e visão de futuro. Estamos falando de uma geração que busca empresas que ofereçam caminhos estruturados de aprendizado e evolução. Esse comportamento mostra que, mais do que atrair talentos, o desafio das companhias agora é mantê-los engajados em uma jornada de crescimento que faça sentido para eles”, explica.

Já em relação à liderança, os jovens afirmaram que o reconhecimento pelo trabalho realizado, a empatia e a compreensão das necessidades individuais são os atributos que mais admiram em um líder.

Conforme explica a doutora em Ciências da Informação, especializada em geração Z, Thaís Giuliani, os jovens precisam se sentir reconhecidos e valorizados no ambiente de trabalho — e enxergam isso de forma diferente das gerações anteriores.

“Não se trata mais de subir uma escada tradicional de carreira. É sobre conexão, propósito, troca e a oportunidade de um futuro melhor”, afirma.

A pesquisa ainda aponta que a geração Z também prioriza o crescimento pessoal aliado à contribuição social, e deseja se tornar uma inspiração em sua área de atuação.

Além disso, ao olhar para o futuro, esses jovens almejam novos aprendizados e experiências, com foco no crescimento pessoal e profissional, visando à estabilidade na carreira e à qualidade de vida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!