Jovem é internado no HEANA após ser encontrado na rua com fratura no crânio

Vítima de agressão durante uma suposta e misteriosa briga, um jovem de 21 anos precisou ser internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) e está com quadro clínico estável.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da unidade ao Portal 6, no final tarde desta quinta-feira (24).

A vítima foi agredida por um homem de 47 anos no Conjunto Habitacional Esperança II, região Sul da cidade, na noite de quarta (23).

Os vizinhos, ao verem o jovem caído no chão e ferido, acionaram a Polícia Militar (PM).

Com fraturas no crânio e no rosto, ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o HEANA, acompanhado pela irmã.

O autor das agressões fugiu do local antes da chegada da PM, porém, curiosamente, ligou logo em seguida para a Central de Operações Policiais Militares (Copom) informando que se entregaria em 24h.

O crime deverá ser investigado pela Polícia Civil como lesão corporal grave. As motivações para a briga e a maneira em que o jovem foi ferido ainda são uma incógnita.