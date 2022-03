É preciso deixar para trás, o que te impede de melhorar

Alguma vez você já sentiu que alguém que você conhece está fingindo e tentando ser outra pessoa? Que se esforça muito para ser alguém aceito, reconhecido e parece ser bem sucedido?

Essa semana vi exemplos dessas pessoas. Estávamos em um lançamento de um livro-biografia de um grande homem aqui em Anápolis.

Dentre os presentes convidados, e não convidados, estavam familiares, amigos, políticos, jornalistas, empresários e até curiosos. Fui honrando o convite de um amigo.

Rapidamente encontrei algumas pessoas como descrito no início desse artigo. A todos nós, e em especial a elas, quero deixar três aplicações práticas que poderão ser úteis.

Aplicações de como encerrar um ciclo negativo na vida “esquecendo as que ficaram para trás”, e dando um salto para o futuro próspero:

1) Perdoe e aceite o perdão;

2) Tenha um alvo, siga em frente persistindo e sem desistir;

3) Não permita que o passado decida por você!

Se faliu, avance em novos empreendimentos. Se perdeu sua família, não acredite que se aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Não acredite que você não será abençoado no relacionamento.

Nesse evento ficou evidente no homenageado, já com mais de 90 anos de idade, a alegria expressa no belo sorriso, e o querer viver como disse George B Shaw: “Queimando minha tocha tão brilhante quanto possível, antes de entregá-la para próxima geração”.

Que essas aplicações práticas e o brilho dessa tocha alcance a todos nós, em especial àquelas pessoas.