Pagamento de taxa para uso do Rio Araguaia parte da União em situações específicas

Titular da Semad, Andréa Vulcanis, também foi procurada pela Rápidas e garantiu que da parte do Governo de Goiás não há cobranças

Samuel Leão - 20 de junho de 2025

Ilhas no Rio Araguaia. (Foto Reprodução/Goiás Turismo)

Tem viralizado fortemente nas últimas 48 horas, sobretudo em grupos do WhatsApp, o vídeo de um advogado alertando em tom alarmista que visitantes terão de pagar R$ 500 para usufruir das belezas do Rio Araguaia nesse período de alta temporada.

Rápidas apurou que não é bem assim. O valor só poderá ser cobrado de pessoas e/ou grupos que ficarem mais de um mês com acampamentos instalados às margens.

O Araguaia é um rio navegável e banha mais de um estado. Por isso, ele pertence à União e a cobrança parte exatamente dessa instância.

O intuito, conforme o apurado pela Rápidas junto à Superintendência do Patrimônio da União (SPU), é evitar não só a degradação do meio ambiente por meio de acampamentos irregulares, mas também privatizações irregulares e a ocupação prolongada e gradativa em áreas de preservação ambiental.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semand) também foi procurada.

Em resposta à coluna, a titular da pasta, Andréa Vulcanis, garantiu que da parte do Governo de Goiás não há cobranças.

“A Semad recomenda que os acampamentos sejam construídos de forma adequada, com recolhimento de lixo, cuidados com a fauna e a flora e respeito integral ao meio ambiente. O Governo do Estado de Goiás reafirma que nunca cobrou nem cobrará taxas para quem aproveita a temporada do Araguaia”, ressaltou a secretária.

Evento de Márcio Corrêa com Bolsonaro no Teatro São Francisco

Após receber título de cidadão aparecidense, na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Anápolis para uma agenda com o prefeito do município, Márcio Corrêa (PL).

Ainda não se sabe pelo que, mas Bolsonaro receberá do correligionário um diploma de honra ao mérito.

Organizada às pressas, a solenidade está prevista para ocorrer às 10h30 no Teatro São Francisco.

Com emenda de Silvye Alves, Anápolis ganha Casa da Juventude

Após a deputada federal Silvye Alves (UB) destinar uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para Anápolis, a cidade ganha a primeira Casa da Juventude de Goiás.

A expectativa é que o espaço oferte cursos profissionalizantes e promova eventos culturais.

A sede será na rua Sócrates Diniz, no Centro.

Cavalhadas chegam a Palmeiras de Goiás e Hidrolina

Após percorrerem Pirenópolis e outras cidades tradicionais, as Cavalhadas agora chegam a Palmeiras de Goiás e Hidrolina. No total, 15 municípios goianos fazem parte do Circuito 2025.

A iniciativa só foi possível graças a um incentivo de R$ 4 milhões do cofre estadual.

Rede goiana de eletrodomésticos em negociações com fundo de investimentos

O mercado do varejo em Goiás está com os olhos voltados para uma negociação envolvendo uma gigante goiana de eletrodomésticos com um fundo de investimentos.

Pouco ainda se sabe sobre a transação, mas ela parece semelhante à feita com a Ricardo Eletro na década passada.

A empresa, dona de uma rede de lojas espalhadas pelo estado, enfrenta dificuldades financeiras agravadas pela pandemia.

Nota 10

Para o Airbnb, que se juntou ao poder público e outras entidades na campanha de arrecadação de agasalhos para o inverno em Goiás. A ação fará parte de uma sequência de iniciativas da multinacional no estado.

Nota Zero

Para Anápolis Futebol Clube, pela dispensa de Ângelo Luiz após derrotas do time na série C do Brasileirão. O Galo da Comarca quase ganhou o último Goianão pelo trabalho do profissional. Não se descarta as pessoas assim.