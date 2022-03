Homem envenenou e deu golpes de enxadão no sogro para tentar ficar com herança

Wene Divino da Silva, de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (24), suspeito de ter tentado matar por duas vezes o sogro, Nivaldo Vitorino de Oliveira, de 73 anos, e furtar o dinheiro dele, na zona rural do município de Goiás.

De acordo com a corporação, o caso ocorreu na tarde do último dia 13 de março, quando o genro teria colocado uma substância tóxica na água do bebedouro e também na comida que seria entregue ao sogro.

Durante a madrugada do dia seguinte, o suspeito teria ainda se dirigido até a fazenda para certificar-se que o idoso já estaria morto.

Ao perceber que a vítima estava apenas dormindo, Wene pegou um enxadão, arrombou a porta da sala do imóvel e desferiu diversos golpes contra o sogro.

Além da dupla tentativa de homicídio, ao ver que o pai da esposa estava inconsciente, o homem ainda teria pegado uma quantia de R$700 que estava guardada na carteira da vítima, voltando em seguida para casa.

Ao ser interrogado pelos policiais, Wene Divino acabou confessando os crimes e afirmou que a intenção era se beneficiar da herança que ficaria com a companheira, podendo assim resolver as pendências financeiras que possuía.

O suspeito está agora sendo indiciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e furto. Sendo condenado, a pena pode chegar a 60 anos de prisão.

Já a vítima, que chegou a ser transferida para um hospital de Goiânia, recebeu alta médica e, apesar de ainda debilitada, está sendo acolhida por familiares.