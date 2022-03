Previsão do tempo não tem notícia nada animadora para quem precisa sair de casa no final de semana

A previsão do tempo para este final de semana em Goiás não é nada animadora para quem precisará sair de casa.

Segundo a meteorologia, no próximo sábado (26) e domingo (27), o estado pode receber pancadas de chuva com queda de granizo.

De acordo com o boletim publicado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a população ainda deve encarar ventanias acompanhadas de raios.

Isso se deve ao avanço de uma frente fria pelo Brasil, que vai facilitar a formação de áreas de instabilidade em Goiás.

A região Sudoeste do estado (onde ficam os municípios de Jataí, Mineiros e Santa Helena) deve ser a mais atingida pelas precipitações, acumulando 45 mm neste final de semana.

Por outro lado, as regiões Norte e Leste de Goiás serão as menos afetadas, com um total de 25 mm de chuva caindo entre o sábado (26) e domingo (27).

Em Anápolis, as temperaturas mais altas não devem ultrapassar os 29ºC, enquanto as mais amenas devem ser de 19ºC. Além disso, o clima deve alternar entre ensolarado e nublado, com pancadas de chuva.

Cenário este que se repete em Goiânia. Com possibilidades pequenas de precipitação, a capital goiana também deve ter um acumulado total de 13 mm de quedas d’água no final de semana.