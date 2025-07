Moradores de Anápolis podem fazer reconhecimento de paternidade de forma gratuita; saiba como

Programa promovido pela Defensoria Pública está com inscrições abertas até agosto

Davi Galvão - 15 de julho de 2025

nos últimos cinco anos, Anápolis registrou 29.611 nascimentos, dos quais 1.237 ocorreram sem o nome do pai na certidão. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Moradores de Anápolis já podem se inscrever, até o dia 8 de agosto, no programa Meu Pai Tem Nome, promovido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO). A ação garante, de forma gratuita, o reconhecimento de paternidade ou maternidade, seja biológica ou socioafetiva, com ou sem exame de DNA.

Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da Defensoria, localizada na Avenida Pinheiro Chagas, nº 43, bairro Jundiaí, das 8h às 17h.

A lista de documentos necessários pode ser consultada no site oficial da Defensoria.

Neste ano, o chamado “Dia D” do programa será realizado em 16 de agosto em todo o país, quando os participantes poderão receber resultados de exames ou participar de sessões de mediação.

Números preocupam

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil revelam que, nos últimos cinco anos, Anápolis registrou 29.611 nascimentos, dos quais 1.237 ocorreram sem o nome do pai na certidão.

No mesmo período, apenas 60 reconhecimentos de paternidade foram oficializados.

De junho de 2024 a junho de 2025, o município teve 6.025 nascimentos, com 252 registros sem o nome paterno — e apenas um caso de reconhecimento no período.

Criado em 2019 pela DPE-GO, o programa é reconhecido nacionalmente e promove ações coletivas para garantir o direito ao registro de vínculos familiares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!