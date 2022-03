Entregador de Anápolis sai da UTI após 1 mês de acidente e família precisa de ajuda

Um mês após sofrer um acidente gravíssimo, a família do entregador de farmácia Christian Damaceno de Souza está realizando uma campanha para arrecadar doações e conseguir se manter de pé.

O jovem, de 29 anos, conduzia uma moto que se chocou na traseira de um caminhão, na noite do dia 19 de fevereiro, na BR-060, no Setor Santa Clara, em Anápolis.

Ao Portal 6, a irmã da vítima, Érika Damaceno Souza Nogueira, confirmou que a família de Christian passa por uma situação delicadíssima enquanto ele se recupera no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Isso porque era o entregador quem mantinha o sustento da casa, visto que a esposa dele não está trabalhando e precisa cuidar da alimentação da filha de seis anos, além das contas da casa.

“A gente já sabe que quando ele sair vai precisar de cadeira de roda, colchão “casca de ovo” [específico para evitar lesões causadas por ficar deitado muito tempo], além de tratamento com fisioterapia, psicóloga, fonoaudiólogo.”

“São coisas que estamos correndo atrás, para quando ele sair, já ter uma estabilidade. Então precisamos muito de todo tipo de ajuda, seja com dinheiro, doação de alimentos, algum desses itens”, detalhou Érika.

Para angariar valores e custear todos os procedimentos necessários para sustentar a família, foi criada uma campanha sorteando quatro rifas.

A primeira, é um depósito em PIX de R$250. A seguinte é um interfone HTL e uma transferência de R$ 50. A outra é um Ovo de Colher de 450 g e ainda um PIX de R$50.

Estas três rifas podem ser compradas por R$10. Na última, será cobrado R$ 20 pelo sorteio de uma Air Fryer.

Para ajudar na campanha e comprar uma rifa, basta chamar no WhatsApp dos números (62) 9 9166-5503 ou (77) 99936-7638.

O interessado pode ajudar também fazendo um depósito PIX, através da chave 046.765.491-30.

Recuperação

A irmã de Christian explicou que o quadro dele evoluiu bem, após ficar em coma por quase um mês. Segundo ela, Christian recobrou a consciência há cerca de dez dias e parte da coordenação do corpo, que ficou bastante ferido.

“O movimento está melhor no lado esquerdo. Mas o lado direito, que foi mais atingido, está mais lenta a evolução. Ele também consegue reconhecer as pessoas, dá a mão para poder segurar, manter um contato”.

“Ele saiu da UTI ontem [ dia 25] e está na enfermaria, sendo assistido para ver como ele vai ficar. Hoje [dia 26] ele já sentiu febre e pode ser que volte para a UTI”, complementou.

Christian ainda terá que fazer uma cirurgia no rosto, que ficou fraturado com o impacto. Atualmente, ele está sendo alimentado via sonda.

Érika afirmou também que ainda não foi possível marcar uma perícia com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para avaliar a necessidade de recebimento de algum auxílio.