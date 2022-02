É gravíssimo o estado de saúde do entregador de farmácia que se envolveu em acidente na BR-060

Identificado como Christian Damasceno de Souza, de apenas 29 anos, o jovem que está em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgência de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Ele era o condutor de uma moto que colidiu na traseira de um caminhão de grande porte, na noite de sábado (19), na BR-060, no Setor Santa Clara, em Anápolis.

O rapaz era entregador de uma farmácia localizada na Vila Formosa. Entretanto, conhecido como ‘Tatuzinho’, é ‘cria’ de outro bairro do município, o Boa Vista.

Sendo assim, a angústia de familiares e amigos pela melhora do estado de saúde do rapaz, que foi diagnosticado em estado gravíssimo, conforme a assessoria de imprensa do hospital, reverbera pelas redes sociais.

Na prática, pessoas próximas buscam disseminar correntes de orações de amigos e parentes que torcem e desejam pela melhora do rapaz.

Christian é recém-casado, também é conhecido por tentar alçar o voo de ser um grande jogador de futebol.