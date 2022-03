Advogado é levado para delegacia após namorada se trancar no banheiro e pedir socorro à policia

A tarde deste domingo (27) está sendo movimentada na Central de Flagrantes da Policía Civil de Anápolis.

Isso porque um advogado, de 30 anos, que também se diz promoter de eventos sertanejos e CEO de um site de notícias na cidade, foi levado para a delegacia após a namorada denuncia-lo por agressão.

A vítima, que mora no Centro, tem 34 anos e ligou desesperada para a Polícia Militar informando que havia se trancado no banheiro após apanhar do companheiro.

No momento, ambos estão prestando depoimento e o desfecho da situação só será conhecido após passar pela delegada plantonista.

Mais informações a qualquer momento.