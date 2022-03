Garotinho é “parado” pela PRF em Anápolis e recebe surpresa emocionante

Com o sonho de integrar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando crescer, o pequeno Christopher recebeu uma grande surpresa para comemorar o aniversário de oito anos, em Anápolis.

A celebração, divulgada pela corporação nesta segunda (28), ocorreu no sábado (26), no posto da BR-060, sentido Brasília.

Isso porque, sabendo do desejo do filho de ser um grande policial, a mãe entrou em contato com os agentes e pediu que participassem da festinha.

Chateado e acreditando que ninguém havia lembrado da data, os pais levaram o garotinho para visitar um amigo em outra cidade.

A família então pegou a rodovia e recebeu uma ordem de parada da PRF. Neste momento, os agentes já apareceram com um bolo e um coro de parabéns.

Durante a comemoração, o aniversariante ainda pôde conhecer as viaturas e fazer perguntas sobre o dia-a-dia do trabalho dos policiais.