Não é novidade para ninguém que o preço dos combustíveis vem aumentando no Brasil. Também não é de hoje que a população gostaria de ter acesso a uma gasolina mais barata na hora de abastecer.

Afinal, de acordo com os últimos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o custo médio do produto está em R$ 7,267 no país.

Contudo, com os conflitos entre Rússia e Ucrânia, esse aumento de valores é uma realidade que atinge outros países no mundo todo.

Para se ter um exemplo, o custo médio da gasolina por litro pelo mundo atualmente é de US$1,32, o que custa aproximadamente R$ 6,60 na cotação atual.

Apesar disso, existem alguns países que conseguem assegurar um preço baixo no produto derivado do petróleo aos seus habitantes.

Portanto, confira a seguir uma lista de 6 países que tem uma gasolina mais barata que o Brasil e você talvez não saiba!

6 países que tem a gasolina mais barata que o Brasil e você não sabia

1. Angola

O país africano, que também compartilha da língua portuguesa como língua oficial, é um dos lugares onde a gasolina é vendida por um valor muito barato.

Para comprar um galão de combustível por lá, basta pagar cerca de R$ 1,744. Uma verdadeira pechincha!

2. Argélia

Também localizada no continente africano, mas dessa vez no extremo norte, a Argélia possui um custo bem em conta para a gasolina, se comparada com o Brasil.

Pagando a bagatela de R$ 1,649 por litro, preço do derivado do petróleo é um problema a menos para os moradores da região.

3. Síria

Embora passe por uma guerra civil violenta há mais de uma década, o país do Oriente Médio não sofreu tanto com impactos no valor do combustível.

Por lá, o preço do galão está custando atualmente cerca de R$ 1,617.

4. Irã

Ok, a partir daqui, os preços comparados com o que é vendido aqui no Brasil chega até a assustar.

Assim como os próximos países da lista, o Irã é um grande produtor de petróleo, sendo natural que o custo de seus produtos estejam abaixo da média global.

Para comprar o galão de um litro da gasolina, você precisa desembolsar apenas R$0,263 no país do Oriente Médio

5. Líbia

Assim como o Irã, a Líbia é outro país rico em petróleo. Vizinha da Argélia, os moradores da nação libanesa podem se vangloriar de pagar um preço 10 vezes menor pelo produto.

Isso porque a gasolina é vendida por lá pelo custo de R$ 0,166 por litro. Mesmo com um valor tão baixo, ainda não foi o suficiente para ser a nação com o preço mais baixo do mundo…

6. Venezuela

…Isso porque o primeiro lugar está com um país sul-americano. Sim, mesmo com todas as polêmicas envolvendo a nação venezuelana, ela ainda possui a gasolina mais barata de todo o mercado internacional.

Devido à riqueza de reservas de petróleo, o preço que chega às bombas de gasolina dos venezuelanos custa em média R$ 0,128.

