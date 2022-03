Novo aumento no preço dos combustíveis pode falir estabelecimentos, diz presidente do Sindiposto

O anúncio da Petrobras feito nesta quinta-feira (10), de que vai elevar o preço da gasolina em 18% e do diesel em 25%, pegou de surpresa os donos de postos de combustíveis de Goiás.

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo em Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade, afirmou que a expectativa era de um aumento mais sutil, no primeiro momento.

“A gente não esperava que fosse desse tanto, de uma vez. Achávamos que seria repassado aos poucos”.

A partir dessa sexta-feira (11), o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Já o diesel saltará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro.

Márcio pontuou que ainda não dá pra dizer com precisão como isso vai se refletir para os clientes, visto que os empresários do setor ainda aguardam as fornecedoras definirem o valor que será repassado aos postos.

“Mas a gente pode afirmar com certeza que terá retração nas vendas. O consumidor não tem mais de onde tirar dinheiro, terá que fazer adaptações. Acaba sobrando tudo para o consumidor”, complementou.

O presidente do Sindiposto afirmou também que esse novo aumento pode inclusive quebrar alguns estabelecimentos, que já vem sofrendo desde 2020, com os efeitos da Covid-19.

“Estamos saindo agora da pandemia e ainda houveram os aumentos consecutivos do ano passado. Agora tem mais esse, que exige aportar mais dinheiro de forma rápida, para manter o estoque de combustível que vendia. Isso vai colocar muitos empresários em dificuldade”.

Preços atuais

No último boletim semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o dia 05 de março o preço médio da gasolina em Goiás estava em R$ 6,701 e o valor máximo encontrado foi de R$ 7,749.

Enquanto isso, o diesel era comercializado por R$ 5,665 em média e o maior preço registado foi de R$ 6,45.

Nesta quinta-feira (10), em Goiânia já haviam postos de combustíveis vendendo a gasolina por R$ 7,700 o litro e o diesel por R$ 6,499.