Após espancar jovem, grupo aproveitou desmaio para esfaqueá-lo até a morte

A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) de Goiânia cumpriu, nesta segunda (28), a prisão de dois suspeitos de participarem de um crime cruel, no último dia 23 de dezembro de 2021.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, um jovem de 24 anos, se envolveu em uma discussão banal em uma distribuidora de bebidas com um grupo de cinco pessoas.

Todos estavam consumindo bebidas alcoolicas na ocasião e câmeras de segurança até registraram quando o rapaz começou a receber alguns empurrões.

Câmeras flagraram jovem levando empurrões na porta de distribuidora de bebidas, em Goiânia. Após ser espancado, ele foi esfaqueado até a morte. pic.twitter.com/wdDzIE61gn — Portal 6 (@portal6noticias) March 29, 2022

Não demorou para que os cinco começassem a agerdir a vítima com pauladas e chutes, fazendo com que ficasse desacordado no chão.

Na sequência, um dos agressores resolveu ir embora para casa e outros quatro tiveram a ideia de matar a vítima. Para isso, pegaram uma faca e desferiram vários golpes.

Três dos suspeitos já foram devidamente identificados e dois, de 30 e 24 anos, confessaram o crime. O último envolvido segue sendo procurado.