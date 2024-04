Ex-chefe do Procon é preso suspeito de multar comerciantes e dar ‘descontos’ para receber o dinheiro

Vídeo divulgado pela PC mostra homem recebendo quantia em dinheiro de uma vítima

Gabriella Pinheiro - 30 de abril de 2024

Operação Polícia Civil, em Formosa. (Foto: Divulgação/ PC)

A Polícia Civil (PC) cumpre, na manhã desta terça-feira (29), mandados contra um ex-chefe do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em Formosa, região Leste de Goiás, suspeito de praticar o crime de corrupção.

De acordo com a corporação, as ordens judiciais são de prisão preventiva e de busca e apreensão, sendo a segunda realizada na sede do Procon e na residência do investigado.

Conforme as investigações, o homem aplicava multas em comerciantes locais e, posteriormente, informava as vítimas que havia conseguido um “desconto”.

Entretanto, para que a condição fosse atendida, ele solicitava que o comerciante fizesse um pagamento em dinheiro e que a quantia fosse entregue presencialmente por ele.

Em um vídeo divulgado pela PC, é possível ver o dirigente do Procon dentro de um estabelecimento comercial recebendo uma quantia em espécie de uma vítima.

Ainda, segundo a Polícia, o homem chegou a receber transferência, via PIX, na conta bancária, alegando um possível desconto em favor do comerciante multado. Ele foi exonerado do cargo público.

Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido à unidade prisional local, ficando à disposição do Poder Judiciário.

A PC orienta os comerciantes que tenham passado por situação semelhante a procurarem uma unidade policial para denunciar o ocorrido.

O caso segue sendo investigado pela corporação no intuito de desarticular uma possível associação criminosa atuante no Procon do município.