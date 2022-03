Com loteamento de expansão aprovado, DAIA está pronto para receber até 140 novas empresas

O decreto aprovando o loteamento da área ampliada do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), assinado na noite de segunda-feira (28), já foi publicado no Diário Oficial do Município.

Em solenidade de balanço da gestão da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), realizada no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e o prefeito Roberto Naves (PP) comemoraram o ato.

Com a expansão, a nova área do DAIA vai dispor de oito quadras e 141 lotes, além de mais de 300 mil metros quadrados de área pública, entre equipamentos comunitários e espaço verde.

“Vocês já imaginaram a revolução que vão fazer 141 empresas instaladas em Anápolis?”, celebrou Caiado logo depois da assinatura.

Já Roberto Naves relembrou que o assunto foi uma das pautas da primeira reunião que teve com o governador, logo que assumiu a gestão do Estado.

“Há 21 anos as pessoas esperavam por essa ampliação. Na primeira reunião que tive com o governador, ele me pediu um voto de confiança e disse que resolveria a questão”, afirmou.

Amilton Filho (SD), deputado que relatou o projeto de expansão do DAIA na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), falou sobre os impactos positivos que a medida traz para Anápolis.

“É a garantia da abertura novas empresas e geração de milhares de postos de trabalho”, frisou o parlamentar.

O evento no Palácio das Esmeraldas também contou com Renato de Castro, presidente da Codego, Lineu Olímpio, presidente das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), e Alexandre Baldy, ex-ministro das Cidades.