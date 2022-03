Se torna viral o vídeo que mostra gato impedindo bebê de escalar grade da varanda do apartamento

Viralizou na internet um vídeo fofo e, ao mesmo tempo, conscientizador, em que um gatinho de estimação afasta um bebê da sacada de um apartamento.

Nas cenas é possível ver o felino preocupado com a criança se aproximando da barra protetora.

Com as patas, o animal tira as mãos do neném e permanece à frente do garotinho durante toda a gravação para que ele não se aproximasse, apesar de haver uma pequena tela proteção.

Na legenda do vídeo foi escrito ‘aqueles que nos ensinam sobre a humanidade e o cuidado nem sempre são humanos’. Essa frase emocionou diversos internautas.

“Vejo o amor”, disse uma seguidora encantada com a cena — que só em curtida já ultrapassou a marca de 1 milhão e tem sido compartilhado por diversos perfis.

Assista