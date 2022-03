Você conhece o lendário Brunos Bar?

Quem sobe pela Avenida Universitária encontra a sua direita uma portinha discreta que permite acesso a um corredor decorado com quadros do melhor do rock internacional e nacional, das décadas de 1980 a atualidade.

Mas se engana quem acha que esse é o único chamariz. Faz sucesso mesmo é o tempero do empresário Ione, que há mais de duas décadas recebe clientes e amigos com um cardápio caprichado, consolidando o Brunos Bar como uma rota pra se conhecer em Anápolis.

Além do tempero apimentado, o atendimento de primeira linha também chama a atenção, ofertando petiscos para toda sorte de palpites. É ainda uma alternativa para quem deseja sair do circuito Jundiaí e conhecer bares/restaurantes alternativos, além de prestigiar e fomentar o comércio e a noite anapolinos, fortalecendo a economia local.

Ione é uma figuraça! Desses que parecem ter saído de revistas de quadrinhos, brinca, dialoga, faz graça! Mais que isso, conseguiu consolidar um empreendimento, atravessou a pandemia e mantém padrão de qualidade. Ione é um clássico, e os clássicos só melhoram com o tempo.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

