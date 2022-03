Clínica Popular da Saúde inova com atendimento completo em otorrinolaringologia

Otorrinolaringologia. Para muitos, esse é um baita palavrão, mas se trata mesmo de uma importantíssima especialidade médica que cuida do nariz, seios da face, garganta e ouvidos.

Esse profissional também acompanha a cabeça e o pescoço como um todo e é capacitado para diagnosticar e tratar doenças como otite, sinusite, rinite, apneia, disturbio do labirinto, amigdalite, faringite, surdez, entre outras.

Em Anápolis, a população pode se consultar na área e até realizar exames, pagando preços mais acessíveis, na Clínica Popular da Saúde.

As consultas em otorrinolaringologia são realizadas três vezes por semana e custam apenas R$ 120 à vista ou R$ 140 em até 10 vezes nos cartões. É sempre importante consultar as condições antes da realização do pagamento.

E, para além das consultas, são ofertados ainda procedimentos que ajudam a dar mais qualidade de vida para os pacientes, como lavagem de ouvido, retirada de corpos estranhos e até cauterização nasal.

Para realização de qualquer um deles, porém, é necessário passar antes por uma avaliação médica.

Há ainda na unidade o exame de nasolaringoscopia, que auxilia no diagnóstico de lesões na cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e cordas vocais. Neste caso, o pedido médico já é suficiente para que ele possa ser realizado.

Os interessados em realizar agendamentos de consultas e exames devem entrar em contato pelos telefones (62) 3324-8593 ou (62) 9 9551-1193.