Homem faz sucesso com vídeos que só quem cresceu sem pai vai entender

Um homem, pai de dois filhos adultos, decidiu utilizar o tempo livre durante a pandemia para criar conteúdos incentivadores para crianças e adolescentes que vivem sem a figura paterna.

Rob Kenney inaugurou o canal no Youtube Dad, How Do I ? (em português, ‘Como faço isso, pai?) e, desde então, tem conquistado um enorme público, que o agradece pelos conselhos.

Entre os vídeos, ele já ensinou como fazer a barba, passar uma camisa, desentupir ralos, diversas receitas culinárias, passo a passo sobre consertos de peças de carro e outros similares.

Rob contou, durante uma entrevista à revista Shattered, que teve uma infância conturbada e foi abandonado pelo pai, tendo que conviver apenas com os irmãos.

Com a dor da ausência, ele teve de aprender a ‘se virar’ sozinho e seguir a vida adulta sem os ensinamentos e conselhos do genitor.

Após ter criado os filhos, ele ainda sentia que poderia ajudar mais pessoas com a bagagem adquirida e foi só então que surgiu a ideia.

Atualmente, o canal Dad, How Do I ? acumula quase 4 milhões de inscritos e Rob tem conseguido realizar o papel que tanto sonhava de ajudar muitas crianças e adolescentes, que, por algum motivo, não convivem com os pais.