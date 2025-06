Cuidado! Essas plantas podem fazer o seu quintal virar um paraíso de carrapatos

Algumas espécies vegetais comuns podem ser verdadeiros abrigos para carrapatos e outros insetos

Ruan Monyel - 16 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Projeto Jardim)

Quem tem jardim ou quintal em casa sabe o quanto as plantas são importantes para deixar o ambiente mais agradável, mas algumas podem atrair carrapatos.

Poucas pessoas imaginam que algumas espécies vegetais comuns podem, sem que se perceba, se transformar em verdadeiros abrigos para esses invasores.

O que parece apenas um detalhe da paisagem pode, na verdade, representar um risco à saúde de toda a família, inclusive dos pets, que circulam pelo quintal.

Carrapatos são transmissores de doenças graves, como febre maculosa, erliquiose e babesiose, além de serem extremamente prejudiciais aos animais.

Eles se proliferam com facilidade em locais úmidos, sombreados e com vegetação densa, exatamente as condições oferecidas por certos tipos de plantas.

A combinação entre sombra constante, folhas volumosas e pouco vento cria o ambiente ideal para que esses parasitas se abriguem e fiquem à espreita.

Entre as plantas que mais favorecem esse cenário estão as samambaias, muito usadas como ornamentação em varandas e muros, mas que acumulam umidade em excesso.

Outro exemplo são os arbustos densos e mal podados, como as cercas-vivas feitas com primavera ou hibisco, que, apesar de lindas, se tornam esconderijos perfeitos para os carrapatos.

Até mesmo algumas espécies de gramíneas altas, se não forem aparadas com frequência, podem oferecer abrigo e facilitar a proliferação dos invasores.

O cuidado com a escolha das plantas e, principalmente, com a manutenção do jardim é essencial para prevenir infestações.

Manter a grama cortada, podar arbustos regularmente e evitar acúmulo de folhas secas no chão são medidas simples que reduzem drasticamente o risco.

Além disso, é importante inspecionar os pets após passeios no quintal e procurar por sinais de infestação, como coceiras e feridas.

Proteger o quintal contra os carrapatos não exige a eliminação das plantas, mas sim um olhar mais atento e uma rotina de cuidados.

