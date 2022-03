O amor nos carrega em um embalo desenfreado, que nos faz ter atitudes inimagináveis, desde comprar flores até se declarar em público. A grande verdade é que nem os maiores intelectuais do mundo, ninguém nunca soube explicar esse sentimento, que se expressa em objetos, animais, pensamentos e em outros seres humanos. Hoje vamos citar alguns erros que todo mundo comete quando está apaixonado!

6 erros que todo mundo comete quando está apaixonado por alguém:

1. Se entregar de primeira

Esse é um clássico! Quem nunca depois daquele primeiro encontro, pensou que acabara de encontrar o amor da vida e acaba mergulhando de cabeça em alguém raso? Pois é, caro leitor, é necessário ter cautela ao se envolver com alguém para não quebrar a cara no final.i

2. Fazer tudo que a pessoa gosta

Existe aquele ditado que diz que quando estamos apaixonados ficamos bobos, ok isso é verdade! Pode assumir que você já se pegou assistindo aquele filme ou escutando aquela música que sempre detestou, apenas para agradar o crush. O problema nisso é que aos poucos pode atingir grandes dimensões, afetando sua saúde mental, fique de olho.

3. Não enxergar os defeitos do crush

E aqui vai mais um clássico que não podia ficar de fora dessa lista. Quando estamos apaixonados, costumamos esquecer que aquele ser é humano e que possui defeitos, que muitas vezes ficam embaixo do nosso nariz, mas não enxergamos. O amor também tem que dar espaço para os defeitos do companheiro (a). Abra o olho!

4. Se colocar em segundo plano

Esse é um problema tremendo! Se sua paixão está tão cega que você não consegue nem se priorizar, é hora de saber parar. Saiba onde são seus limites e deixe claro para a pessoa.

5. Se deixar levar pela paixão

Esse erro acaba dialogando com o que acabamos de citar. Isso porque, quando nos deixamos levar pelo amor, acabamos sendo irresponsáveis com certas coisas. Por exemplo, com nossos amigos ou família, só queremos saber do crush.

6. Esquecer de si mesmo

Por último e não menos importante, esse erro aqui caminha lado a lado com a auto-estima. Jamais aceite uma paixão que permita você esquecer de si mesmo, esquecer que você também si ama.

