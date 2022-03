Muitas pessoas possuem mais afinidade com certas personalidades e traços no outro, isso que acaba desencadeando namoros, casamentos e relacionamentos no geral. Conheça agora algumas características que as mulheres avaliam em um homem antes de começar um namoro!

6 características que as mulheres avaliam em um homem antes de começar um namoro:

1. A forma como trata os pais

Esse aqui é o primeiro ponto, no geral a mulherada gosta de ver como seus pretendentes tratam os pais, principalmente a mãe. Isso inclui afeto, carinho, cuidado e paciência. Basicamente, elas usaram isso para avaliar como eles poderão tratar elas no futuro.

2. A gentileza

Outro fator que é levado em consideração é a gentileza. As mulheres vão observar se os homens são gentis com elas antes de partir para um relacionamento.

3. O companheirismo

Outro ponto levado em questão é o companheirismo. Se o boy topa tudo, vai ao cinema, bares e também fica em casa contigo, ele é sim um partidão, que tem potencial para namorado.

4. A forma como trata prestadores de serviços

Essa característica aqui é essencial, e deve ser levada também para fora do relacionamento. Afinal, se alguém trata mal os garçons, motoristas e empregados domésticos pode refletir diretamente no caráter dessa pessoa.

5. O carinho

O carinho é algo levado em consideração por elas na hora de escolher um namorado. Isso porque, a grande maioria das mulheres buscam alguém carinhoso, que tenha cuidado, afeto, amor, cumplicidade e lealdade com elas.

6. A generosidade

Por último, a generosidade também é levada em questão. Em relacionamentos essa virtude é de suma importância, porque é necessário ser generoso em abraços, afetividade, em partilha, em compromisso, jantares, momentos a sós, viagens e muito mais.

