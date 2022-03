Câmara de Anápolis quer promover faxina interna e desbanalizar homenagens

Fortemente abalada com os escândalos recentes, como a busca de funcionários fantasmas por parte do MP, a Câmara de Anápolis pretende iniciar uma espécie de assepsia interna que repercuta na imagem da instituição.

Além de se antecipar a um inevitável TAC, promovendo demissões de quem não trabalha e mudar o registro de ponto, os poucos que mandam no Poder Legislativo também querem limitar o ímpeto de vereadores considerados “sem noção”.

Os alvos são as inúteis moções de aplauso e os excessos de títulos de cidadania concedidos a compadres.

Esse último, inclusive, já estaria entre as pautas em deliberação da Mesa Diretora. A conferir.

Dívida paga?

Um ex-veterano da Alego que havia sido contratado na Câmara de Anápolis apenas com o intuito de quitar uma dívida contraída por um vereador caloteiro não está mais na folha de pagamentos.

Sim, ele pediu demissão e agora está trabalhando em uma indústria do DAIA.

Desde que a situação foi percebida, os cochichos nos corredores da Casa se resumem a “será que a dívida enfim foi paga?”

Tudo isso

Anápolis deve ter de três a quatro candidatos a deputado federal pelo PSC.

Nenhum deles tem chance de vitória. É apenas para ajudar Glaustin da Fokus a se reeleger.

Golpe estava aí

Já há processo aberto contra Henrique Saccomori e a empresa de apostas esportivas dele.

Em áudios compartilhados à exaustão em grupos de WhatsApp, o “investidor” alega que está sendo ameaçado de morte e reconhece prejuízo milionário para os que chegaram a vender casa e carro para entrar na pirâmide financeira.

E pegou peixe grande

Chama atenção o fato do tanto de gente que caiu no esquema. Só em Anápolis há donos de construtora, de rede de postos de combustíveis e até pastores. Todos interessados nos rendimentos de até 15% mensais logrados no esquema.

Nota 10

Para o Churrasquinho do Posto Sena. Além da melhor jantinha, o local tem a cafta mais apetitosa de Anápolis.

Nota Zero

Para a Saneago. Com as chuvas constantes em Anápolis, os buracos feitos pela companhia na cidade estão deixando as ruas cada vez mais enlamaçadas.