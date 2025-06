Naquela mesa… não está mais o nosso pai

Quem já perdeu um pai sabe que é uma dor que não tem medida. A gente se acostuma com a ausência, mas nunca com a saudade

José Fernandes - 20 de junho de 2025

José Fernandes ao lado de seu pai. (Foto: Arquivo Pessoal)

Hoje faz exatamente um ano que o meu pai partiu. Um baiano arretado, desses que carregavam a sanfona no peito e um sorriso no rosto. Viveu 76 anos cheios de histórias, de música. Tocava desde os quatro anos de idade — e posso dizer, sem exagero, que a sanfona era como uma extensão da alma dele.

Hoje bate mais forte. Eu e minha irmã fizemos uma homenagem simples, mas carregada de emoção: cantamos juntos a música "Naquela Mesa", eternizada por Nelson Gonçalves. Porque cada verso dessa canção fala exatamente da ausência que sentimos, daquele silêncio que antes era música.

Essa homenagem é para lembrar que meu pai não foi só o sanfoneiro talentoso que animava qualquer roda. Ele foi o meu PAI, e vou seguir honrando com minha caminhada, com meus valores e com tudo que ele me ensinou.

Hoje, a sanfona dele está em silêncio. Mas a música que ele deixou segue viva nos nossos corações. E na mesa onde ele sentava, ainda ecoa a lembrança de sua risada e seu jeito único de fazer tudo virar canção.

E a quem ainda tem o privilégio de viver com seus pais— ou quer viver com mais propósito —, deixo quatro aprendizados que carrego comigo:

1) “Honre seu pai e sua mãe”;

2) Cuide bem das suas escolhas;

3) Valorize os relacionamentos;

4) Nunca desperdice seu tempo.

No fim, é isso que define o nosso verdadeiro legado.