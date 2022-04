Leonardo e Bruno e Marrone são confirmados como as atrações principais da Expoana 2022

Entre os dias 28 de abril e 08 de maio deve ocorrer a 63ª Expoana, no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Anápolis, localizado na BR-153, na saída para Jaraguá.

Assim como anunciado pelo presidente Zé Caixeta nesta quarta-feira (30), o evento está confirmado e respeitará todas as medidas necessárias para realização.

A Nobel Eventos é a responsável pelas atrações da festa, que terá grandes nomes da música sertaneja como o cantor Leonardo, no dia 06 de maio, e a dupla Bruno e Marrone, no sábado (07).

Os shows terão início no dia 04 com Matogrosso e Mathias e na quinta-feira (05) quem se apresenta no palco será a dupla Guilherme e Benuto.

Para participar dos eventos, a entrada será 1kg de alimento não perecível nos dois primeiros dias, 2k no terceiro dia e R$ 50 mais 1kg no último show.

Por enquanto, os postos de vendas ainda não foram definidos pela organização.