Trago para o MDB as bandeiras do meu mandato e os sonhos que me movem desde os tempos de vereador

Dei um passo importante na minha carreira política nesta quinta-feira, 31. Depois de longos anos no Solidariedade, partido pelo qual sou imensamente grato, me filiei ao MDB, um partido com destacada história democrática e extensa contribuição ao estado de Goiás e ao Brasil.

Estou sendo muito bem recebido por pessoas que já de muito tempo admiro, como o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, escolhido pelo amigo e governador Ronaldo Caiado para ser o vice na disputa pela reeleição, e o empresário Márcio Corrêa, presidente do partido em Anápolis e liderança de grande ascensão em nossa cidade.

Nos últimos dias conversei com muitos amigos, companheiros, familiares e com a população. Decidi mudar de partido e de grupo político para o bem do nosso trabalho.

Trago para o MDB as bandeiras do meu mandato e os sonhos que movem a minha caminhada política desde os tempos de vereador: a luta por uma educação cada vez melhor e inclusiva para o filho do trabalhador, a retomada do desenvolvimento econômico de Anápolis e do interior de Goiás e a defesa intransigente dos direitos do consumidor.

Recebi as garantias de que no MDB terei toda a liberdade para continuar defendendo esses ideais.

Continuarei sempre parceiro da cidade em que nasci, pois é nela onde moro e crio meus filhos. Sempre contem comigo para fazer o bem e somar para a coletividade. E vamos à luta!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.