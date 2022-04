Calorão em Goiás está com os dias contados; veja previsão do tempo para todo estado

Os dias de sol e calor em Goiás devem estar com os dias contados. Isso porque no sábado (02) e domingo (03), o tempo deve permanecer nublado.

De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a combinação de calor e umidade no estado deve gerar bastante instabilidade, com pancadas de chuva irregulares.

Além disso, as quedas d’água podem vir acompanhadas de rajadas de vento e queda de raios.

As precipitações devem acontecer de forma uniforme por Goiás. Segundo a previsão, quase todas as regiões receberão uma chuva de até 10 mm no sábado (02).

Apenas a região Norte (Campinorte, Minaçu) terá um índice menor com 8mm no total.

No dia seguinte, as regiões Sudoeste (Jataí, Mineiros e Santa Helena), Sul (Caldas Novas, Itumbiara) e Central (Trindade, Jaraguá) devem manter os mesmos 10 mm de precipitação.

Contudo, a região Oeste (Paraúna, Iporá) os índices devem cair um pouco, registrando um total de 8 mm de chuva.

As regiões do Entorno do Distrito Federal (Formosa, Cristalina) e Norte (Niquelândia, Porangatu) devem ter os menores índices de precipitação no domingo (03), com 06 mm.

Ainda conforme a Cimehgo, Anápolis não deve ter chuvas em todo o final de semana, com temperaturas máximas de 29ºC e mínimas de 19ºC.

Já em Goiânia, o total acumulado de precipitações deve chegar à marca de 8mm somando os dois dias. O clima também deve variar entre 19ºC e 32ºC ao longo do final de semana.