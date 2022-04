Câmera flagra Gusttavo Lima levando cabeçada de garotinho antes de show

Viralizou nas redes sociais, nas últimas horas, um vídeo que mostra o instante exato em que o cantor Gusttavo Lima levou uma cabeçada de um garotinho durante um momento de interação com o público.

O fato ocorreu na noite desta quinta-feira (31), momentos antes de um show, na cidade de Barretos, em São Paulo.

O “acidente” aconteceu enquanto o sertanejo atendia aos fãs. No vídeo, é possível ver que a mãe estava pegando a criança no colo quando, acidentalmente, a cabeça do pequeno acertou o queixo do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Assim que a situação ocorreu, Gusttavo acabou encerrando os atendimentos e entrou na van para ficar junto a equipe e receber os cuidados necessários.

Na gravação, ainda é possível ouvir algumas pessoas perguntando se o cantor estava bem.

Apesar do susto, a assessoria do sertanejo informou que ele não se machucou e, por isso, pôde fazer se apresentar normalmente.