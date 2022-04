Idoso foge de asilo e morre atropelado na GO-415

Um idoso, de 61 anos, morreu no final da noite desta quinta-feira (31), vítima de um atropelamento, no Km 40 da GO-415, na altura do município de Goianápolis.

Foi o próprio responsável pelo veículo que acionou a Polícia Militar para revelar o que tinha acontecido e dizer que a vítima estava caída às margens da rodovia.

O motorista também afirmou aos militares que já tinha deixado o local, mas que se apresentaria em breve às autoridades.

Familiares do idoso se deslocaram até o endereço e contaram que ele estava internado em um asilo, mas que fazia uso de bebidas alcoolicas e já havia fugido algumas vezes.

Assim que receberam a notícia de que teria novamente deixado o lar de idosos e estaria andando pela rodovia, os parentes rapidamente iniciaram as buscas e o reconheceram como sendo a vítima do atropelamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para constatar o óbito e o Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo e o encaminhou para Anápolis.

O motorista, que também é idoso e tem 64 anos, já compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.