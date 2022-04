Viagem de casal para o ‘show dos sonhos’ por pouco não termina em ‘tragédia’

Um casal residente do interior do México embarcou para até a maior cidade do país para assistir ao sonhado show do Coldplay, só não imaginou o problema que isso geraria.

Miriam Bueno Gutierr contou em uma sequência de vídeos no Tik Tok que estava tudo perfeito até descer do voo com o parceiro e se lembrar que havia deixado os ingressos em casa.

“Nós nunca perdemos um voo, nunca esquecemos os ingressos para shows”, disse.

Para a sorte do casal, eles haviam chegado com um dia de antecedência. Ou seja, havia tempo suficiente para voltar e recuperar as entradas para o evento.

E foi o que fizeram, apesar de terem de gastar o dobro, prefiram retornar, recuperar os ingressos e retornar para Monterrey para assistir ao show.

Apesar do desespero e todas as dificuldades, a dupla esquecida conseguiu terminar a história bem e puderam contemplar a banda.