6 objetos que estão atrapalhando o sinal de Wi-Fi da sua casa

Não basta só pedir para instalar wi-fi dentro de sua residência, é preciso dar atenção a alguns utilitários

Magno Oliver - 17 de abril de 2024

(Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

Existem alguns objetos que acabam atrapalhando e muito no sinal de transmissão de wi-fi de uma residência e muita gente nem imagina.

É bom ter muito cuidado e atenção ao colocar internet na sua casa. Planejamento e cuidado com alguns objetos são essenciais.

1.Espelhos

Espelhos também são utilitários que devemos evitar deixar próximo do roteador de internet. Isso porque eles possuem a capacidade de refletir sinais sem fio emitidos pela casa. Eles atuam como bloqueadores de sinal.

2. Micro-ondas

Por conta das suas ondas de radiação, o sinal gerado pelo roteador pode colidir com o eletrodoméstico e diminuir o sina da internet. Assim, os especialistas indicam a deixar o aparelho à distância de três metros do roteador.

3. Geladeiras

A água que circula dentro das tubulações desses aparelhos é uma inimiga do sinal de wi-fi. Isso acontece porque ela retem a energia em ondas, o que acaba interferindo no sinal de emissão do roteador.

4. Objetos em material de vidro ou cristal

Não deixe nada perto de seu roteador, muito menos objetos fabricados em material de vidro ou cristal, como vasos, taças e outros adornos. Isso acontece porque a densidade desses materiais pode diminuir a velocidade da conexão à internet na sua casa.

5. Aquários

Pode não parecer, mas os aquários também são inimigos dos roteadores de internet das residências. Assim, isso acontece devido à presença de água que funciona como bloqueador de sinal. Mantenha longe objetos e eletrodomésticos que contêm água.

6. Televisores

Por fim, as televisões podem não ajudar muito no sinal de transmissão de internet, se próximas ao roteador. Acontece que ela emite ondas de corrente harmônica que distorcem completamente o sinal. Isso acaba afetando tecnologias sem fio. Nunca deixe o roteador atrás ou próximo a uma televisão.

