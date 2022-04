A cantora estadunidense Miley Cyrus disse em suas redes sociais que contraiu Covid-19 após show realizado no Lollapalooza Brasil na semana passada.

A apresentação, ocorrida no sábado (26) foi a recordista do festival, com mais de 103 mil pessoas acompanhando a performance da artista pop.

Em seu Twitter, Miley falou sobre a doença. “Viajando pelo mundo, tocando para 100.000 pessoas por noite e conhecendo centenas de fãs por dia, as chances de pegar Covid são bem altas. Eu tenho Covid agora, mas definitivamente valeu a pena”, escreveu.

Ela ainda anunciou que não poderá participar do show beneficente promovido pelo vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, após o Grammy neste domingo (3).

“Infelizmente, por causa disso, estou perdendo o Janie’s Fund, o que é uma merda, porque é uma instituição de caridade super importante para mim e meu amigo Steven Tyler. Estou me sentindo bem, então não se preocupe comigo! Desculpe Steven! Teremos que “Walk This Way” outra hora!”, escreveu a cantora.