Bebê gigante nasce em Goiânia e surpreende mãe: “não imaginava”

Daianne Silva Pereira, de 34 anos, disse ter sido “uma surpresa” dar à luz ao filho de 5kg e 54 cm de comprimento no último sábado (02), no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), no Setor Oeste, em Goiânia.

A mãe também comemorou que Gael nasceu saudável depois de 36 semanas de gestação e seis dias. “Foi uma surpresa e ao mesmo tempo uma alegria muito grande, em ver que ele nasceu saudável”, disse.

A paciente estava internada na unidade, que faz atendimento de casos de média e alta complexidade, desde 22 de março devido ter diabetes, hipotireoidismo e uma pré-eclâmpsia durante a gravidez.

A maranhense conta que familiares e amigos brincavam que seriam dois bebês por causa do tamanho da barriga, mas que não imaginava que, na hora do parto, nasceria um menino tão grande.

O tamanho do Gael surpreendeu até mesmo a avó, Irene Pereira. “Tenho muitos netos, mas nenhum nasceu tão grande assim. Até as roupas do enxoval ficaram pequenas, poucas são as que servem nele”, alertou.

O ginecologista e obstetra Leomar Martins, que fez o parto, disse não ser comum que crianças venham ao mundo com mais de 4kg, mas pode acontecer quando a família é muito alta ou mães tenham diabetes.