O final da manhã desta terça-feira (05) foi de muito trabalho para a Polícia Militar (PM) de São Domingos, no Norte de Goiás.

A corporação foi acionada para atender uma tentativa de homicídio no Setor Leste. O Portal 6 apurou que um homem, de 41 anos, atacou uma mulher, de 44, com uma faca.

Ao ver a cena, o pai do rapaz, um idoso de 72 anos, atacou o filho com uma barra de ferro. A agressão do genitor foi prontamente revidada.

Após conseguirem se desvencilhar do agressor e sair de casa, a PM foi acionada para atender a ocorrência.

Ao adentrarem na residência, os militares encontraram o agressor ainda exaltado, mas ele foi acalmado após conversar com as equipes.

Tanto as vítimas quanto o suposto autor foram encaminhados para uma unidade de saúde para a realização dos procedimentos médicos e, logo depois, estiveram na delegacia para prestar depoimento.