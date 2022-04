Experiência prática é o foco da Pós em Estruturas, Fundações, Construção Civil e Patologias da UniEVANGÉLICA

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA acaba de abrir as inscrições para seu curso de Pós-Graduação lato sensu em Estruturas, Fundações, Construção Civil e Patologias.

Considerado diferenciado, por oferecer todas as informações necessárias para a engenharia civil, desde projeto estrutural, passando por orçamento, planejamento, até perícia e laudos, o curso visa a experiência prática.

Com coordenação da engenheira civil Francielly Djanira de Oliveira, o curso, que conta com 24 vagas por turma, contempla todo o conhecimento exigido para capacitar os profissionais de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Tecnólogos da Construção Civil, Arquitetos e Urbanistas e demais profissionais de áreas correlacionadas a elaborar, projetar, executar e avaliar edifícios estruturados em concreto armado e alvenaria estrutural desde a fundação até a conclusão da edificação.

Ao todo, a pós será dividida em 19 módulos que incluirão as áreas temáticas mais importantes da engenharia e arquitetura. Inicialmente, os alunos terão módulos de nivelamento do conhecimento.

Em um segundo momento, os estudantes darão o pontapé inicial na elaboração de diversos projetos estruturais em concreto armado, alvenaria estrutural, de fundação e contenção com auxílio e orientação dos professores.

Em seguida, o curso se dedicará ao treinamento na área de orçamento e planejamento, área de bastante impacto no gerenciamento de obras. Por fim, os alunos receberão instruções de como elaborar laudos e realizar perícias em edificações.

“Trata-se da de uma pós-graduação pimpar, por integrar todos os principais direcionamentos necessários a quem planeja atuar no setor”, diz a coordenadora.

As aulas, que serão realizados na modalidade semipresencial, com predominância de carga horária presencial, conta com um corpo docente com profundo conhecimento e uma vasta experiência prática.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de abril e podem ser feitas pelo site da UniEVANGÉLICA.