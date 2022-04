O mês de abril está só começando, mas já tem uma novidade relacionada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Isso porque o Governo Federal disponibilizou dois saques de até R$ 1.000 para os trabalhadores.

Essa medida tem nome, se trata do “Saque extraordinário do FGTS”. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), mais de 40 milhões de pessoas poderão ter acesso a essa modalidade de resgate.

Confira a seguir se você pode ser um dos beneficiados pela medida.

Governo Federal disponibiliza dois saques de até R$ 1.000 para os trabalhadores em abril; veja se você tem direito

Em primeiro lugar, é importante destacar que o trabalhador deve ter uma conta vinculada ao Fundo de Garantia para poder sacar o dinheiro.

Dessa forma, serão beneficiados: trabalhadores que possuem contrato de trabalho formal regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros, e atletas profissionais.

Com isso posto, o cidadão que cumpre esse requisito poderá realizar o saque extraordinário do FGTS pela Caixa.

Dessa forma, ele terá direito à retirada de até R$ 1.000. Caso o interessado tenha um saldo inferior a essa quantia, ele terá acesso ao montante disponível no próprio fundo.

Como solicitar o benefício?

Neste caso, não é necessário que o trabalhador faça o pedido do saque extraordinário do FGTS. Isso porque o dinheiro será depositado automaticamente na conta, via Caixa Tem.

Porém, aqueles que ainda não têm cadastro na plataforma não precisam se preocupar. Isso porque eles terão uma conta aberta pela Caixa para o recebimento dos recursos.

Também, vale lembrar que o trabalhador não é obrigado a retirar o dinheiro. Quem não tiver interesse pode informar da decisão à Caixa ou aguardar o retorno automático da quantia após o fim do calendário de saques.

Calendário de saques

Vale destacar que o benefício será liberado conforme o mês de nascimento dos trabalhadores contemplados. Dessa forma, em abril será liberado dois saques de até R$ 1.000, para quem nasceu em janeiro e em fevereiro.

Sendo assim, as datas de repasse seguem até o dia 15 de junho e prazo limite de retirada até 15 de dezembro. Confira a seguir o cronograma completo:

Nascidos em janeiro: 20/04

20/04 Nascidos em fevereiro: 30/04

30/04 Nascidos em março: 04/05

04/05 Nascidos em abril: 11/05

11/05 Nascidos em maio: 14/05

14/05 Nascidos em junho: 18/05

18/05 Nascidos em julho: 21/05

21/05 Nascidos em agosto: 25/05

25/05 Nascidos em setembro: 28/05

28/05 Nascidos em outubro: 01/06

01/06 Nascidos em novembro: 08/06

08/06 Nascidos em dezembro: 15/06

