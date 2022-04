Inscrições abertas para concurso público da Prefeitura de Goiânia com mais de 1.300 vagas

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Goiânia, que tem 1.376 vagas disponíveis para diversas áreas e oferece salários entre R$ 1.212 e R$ 3.452.

Para participar, os interessados têm até o dia 29 de abril para pagar a taxa de R$ 60, R$ 80 ou R$ 120 conforme candidatura feita pelo site do Centro de Seleções da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Os documentos necessários estão listados no edital publicado nesta sexta-feira (08) no Diário Oficial, que também informa que as provas ocorrerão nos finais de semana, entre os meses de maio e junho.

As oportunidades são os níveis fundamental, médio e superior e os selecionados vão atuar na saúde, educação, assistência social e infraestrutura do município.

Vagas

Na saúde, as oportunidades são para médicos (211), enfermeiros (69), agentes comunitários de saúde (64), agentes de combate às endemias (50) e dentistas (23).

Dentre as 58 vagas para auxiliares, 30 são para auxiliar de enfermagem, 18 para auxiliar de farmácia e 10 para auxiliar em saúde bucal.

Ainda há 133 oportunidades para técnicos, sendo 87 para técnico de enfermagem, duas para técnico de enfermagem do trabalho, 10 para técnico de imobilização ortopédica, 10 para técnico de radiologia, 10 para técnico de laboratório e quatro para técnico em necrópsia.

Além disso, seis vagas para arteterapeuta, um para biólogo, cinco para biomédico, uma para enfermeiro intensivista e duas para profissional de educação física.

Na educação, são 194 oportunidades para professor em várias disciplinas, 200 de auxiliar de atividades educativas e 100 de agentes de apoio educacional.

Na área de assistência social, são 62 vagas para analista em assuntos sociais, divididas em assistentes sociais (25), pedagogos (12) e psicólogos (25).

Para analista em cultura e desporto, estão destinadas 45 oportunidades para profissionais de educação física e há outras 45 vagas para educador social.

Nos cargos de analista em obras e urbanismo na área de infraestrutura, são 07 vagas para arquiteto, 29 para engenheiro civil, duas para engenheiro eletricista, uma para tecnólogo em construção de edifícios e uma para tecnólogo em construção de vias terrestres.