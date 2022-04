Com medo, mulher precisou pedir ajuda da PM para terminar relacionamento

Um homem de 32 anos, que vive em Pirenópolis, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, na noite de sexta-feira (08), depois de ser denunciado pela companheira.

Pouco antes, a mulher acionou a Polícia Militar para pedir que uma viatura fosse até o local onde estavam, pois tinha medo do marido.

Assim que os agentes chegaram ao endereço, ela relatou que não havia ocorrido nenhuma discussão, mas que queria colocar um fim no relacionamento e tinha receio de fazer isso sozinha.

Isso porque o homem possuía uma arma de fogo e a mulher temia que algo ruim pudesse acontecer caso anunciasse a separação.

Uma busca foi iniciada pelos policiais, que encontraram no capô do carro do homem uma pistola municiada.

Já no congelador da casa em que os dois viviam havia uma sacola com mais 50 munições intactas.

O companheiro da mulher assumiu ser o proprietário do objeto e teve de ser levado para delegacia. Ele deverá responder criminalmente por porte ilegal de arma de fogo.