Mãe se passa pela filha adolescente em chat com pedófilo e faz ele levar uma surra; veja o vídeo

A mãe de uma adolescente, de 13 anos, decidiu se passar pela própria filha em uma conversa com um pedófilo após descobrir que o criminoso, de 38 anos, estava a ameaçando.

A genitora teria lido as conversas de WhatsApp da garotinha com o homem em que tentava obrigá-la a se encontrar com ele. Ele teria deixado claro que mataria toda a família da menor caso ela não cedesse.

Assustada, a mãe deu continuidade na conversa e marcou o encontro em uma praça de Córdoba, na Argentina.

Lá, ela o visualizou de longe, se aproximou e começou a gritar: “Sim, é você cara. É você. Você disse que ia me matar? Você disse que ia me matar, filho da p…?”

Amparada por outras mulheres, elas o chutaram e gritaram com frases como ‘nunca mais mexa com meninas menores de idade’, além de desferirem socos e tapas no criminoso. A polícia precisou ser acionada para conter a situação.

Já se sabe que o homem foi preso em flagrante e deverá responder pelos crimes de pedofilia e ameaças.