Há milhares de anos a humanidade vem desenvolvendo coisas, objetos e máquinas que facilitam nossa rotina e estilo de vida. Pensando em fazer você refletir sobre a importância dessas invenções em nossas vidas, hoje selecionamos as invenções que mudaram o mundo! Temos certeza que você não consegue se ver sem elas.

6 invenções que mudaram o mundo e você não consegue se imaginar sem:

1. Electricidade

Se hoje temos televisão, computadores ou celulares, temos que agradecer ao Tales de Mileto. Foi esse matemático, filósofo e engenheiro, que na Grécia Antiga, traçou as primeiras pesquisas sobre a eletricidade.

2. Relógios

Já passou em sua cabeça como seria nossas vidas sem as marcações das horas? Pois é, parece um terror! Saiba que antes do século XIII, as horas eram contadas usando água, só depois que surgiu o que temos hoje em dia. Infelizmente, não se sabe o nome do inventor.

3. Penicilina

Descoberta em 1928 pelo escocês Alexander Fleming esse remédio foi um divisor de águas na medicina! Foi a partir daqui que começaram a era dos antibióticos, que vêm salvando vidas até os dias de hoje.

4. Prensa

Johannes Guttenberg, no século XV, inventou a imprensa. Tal invenção é tão importante que não poderia ficar de fora da nossa lista. Foi graças a essa máquina que o conhecimento foi distribuído entre as pessoas. Até então, não conseguia-se produzir livros em larga escala, jornais ou cartas. Foi a partir do século XV que houve mudanças na ordem social e econômica, porque inspirou milhares de pessoas a trabalhar em suas próprias descobertas.

5. Baterias

Em 1779 o mundo conheceu a primeira pilha voltaica apresentada pelo cientista italiano Alessandro Volta. A partir daqui o mundo nunca mais foi o mesmo! Pense bem, se não fosse Alessandro Volta dificilmente teríamos chegado a uma era na qual usamos aparelhos que funcionam perfeitamente longe de uma tomada.

6. Fotografia

Por último, em 1826, Joseph Nicéphore Niépce criou a primeira imagem fotográfica permanente, substituindo as pinturas feitas na tela com tinta. Temos certeza que Joseph não fazia ideia de onde sua invenção chegaria, em que hoje carregamos uma máquina fotográfica nas mãos, registrando imagens em milésimos de segundos.

